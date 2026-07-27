Священник дал один совет желающим найти мужа россиянкам

Священник Павел Островский посоветовал женщинам, которые долго не могут найти мужа, пересмотреть свои требования к будущему избраннику. Пост появился в его телеграм-канале.

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По мнению Островского, иногда причиной отсутствия отношений могут быть слишком высокие ожидания от партнера.

При этом священник подчеркнул, что полностью отказываться от своих принципов ради отношений тоже не стоит.