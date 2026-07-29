На Камчатке вулканический пепел выпал в пяти населенных пунктах

Два пепловых выброса зафиксировали на вулкане Шивелуч в среду утром. Столбы поднимались на высоту девять и 7,5 километра.

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Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф перемещается на юго-запад от исполина.

"Небольшие пеплопады прошли в поселках Ключи, Козыревск, Майское, Эссо, Анавгай. Возможны слабые пеплопады в Атласово, Лазо и далее по долине реки Камчатки", - говорится в сообщении.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах - от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.