В Якутии запустили благотворительный проект "Опека над бизоном"

Любой желающий россиянин может стать опекуном лесных бизонов и выбрать имя для теленка в рамках благотворительного проекта "Опека над бизоном", сообщает пресс-служба Дирекции биоресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии.

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Проект имеет несколько задач. Он поможет сохранить редкий вид животных, занесенных в Красную книгу Якутии, поспособствует развитию инфраструктуры питомника лесных бизонов "Усть-Буотама" и популяризации экологического туризма в регионе.

Жители нашей страны, представители бизнеса или организации могут взять опеку над бизонами и внести вклад в их кормление и благоустройство питомника. Звание опекуна имеет четыре уровня: бронзовый - "Друг бизона", серебряный - "Хранитель бизона", золотой - "Покровитель бизона" и платиновый "Почетный покровитель Якутского бизона".

Стоит напомнить, что на нашем континенте лесной бизон свободно обитает только в Якутии.