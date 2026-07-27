Россиянка описала город в Испании фразой «русскоговорящих видно сразу»

Российская тревел-блогерша побывала в испанском городе Валенсия и заметила там много русскоговорящих людей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Записки кочевников» на платформе .

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«Их видно сразу, даже когда они молчат. Все-таки вирусная история про славянский взгляд — истинная правда», — такими фразами описала увиденное соотечественница.

Между тем мигрантов во время поездки путешественница почти не встречала. По ее словам, в Валенсию в основном приезжают жители Латинской Америки, которые внешне очень похожи на местных, и индийцы. «Индиец стал первым человеком, которому мы сказали: Hola. Это был водитель такси. Из аэропорта ехали под песни "Болливуда". А потом покупали воду в магазине "Тадж Махал" — единственном работающем в воскресенье допоздна», — призналась автор публикации.

Она также обратила внимание на красоту испанцев и сравнила продавца в магазине с актером из сериала, девушку-консультанта — с Шакирой, а полицейского — с агентом 007.

«Курортный сезон в разгаре, и здесь такое разнообразие разных и по-своему красивых людей со всего мира! Могу сказать, что мы действительно отвыкли от такого интернационала», — заключила путешественница.

Ранее российская туристка побывала в Испании и удивилась низким по сравнению с Москвой ценам на продукты в местных магазинах. По ее словам, свежая рыба там стоит около 700 рублей.