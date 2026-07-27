Движение транспорта по Крымскому мосту приостанавливали

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали, сообщили в канале о ситуации на подходах к мосту в "Максе".

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении от 13:55 мск.

Позже в канале о ситуации на подходах к мосту сообщили о возобновлении движения.

Движение транспорта по мосту перекрывалось дважды с начала суток, с 05:26 мск до 06:45 мск и в 13:55 мск.

В новость внесены изменения (14:40 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.