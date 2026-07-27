В расположенной в 11 километрах от Перми деревне Чуваки живет мало мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Сейчас в Чуваках на 100 женщин приходится всего 80 мужчин.

Сергей Юрский (дядя Митя) и Нина Дорошина (Надежда Кузякина) в фильме «Любовь и голуби» (1984). Сергей Юрский тоже проходил пробы на роль Василия, однако в итоге 49-летнему артисту достался старик дядя Митя. Владимир Меньшов не хотел брать другого, более возрастного актера: он рассчитывал, что Юрский внесет элемент театральности в экранное действие и сделает его невероятно смешным. Чтобы соответствовать образу, Юрскому приходилось выдерживать двухчасовой грим. Внешний облик героя оказался таким достоверным, что однажды загримированного актера, зашедшего пообедать в одно из местных кафе, туда просто не пустили, приняв за пьянчужку. © Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»

При этом мужское население деревни постепенно сокращается, что приводит к почти полному доминированию женщин в общественной и экономической жизни Чуваков.

В августе 2018 года сервис путешествий Tutu.ru в своей группе в социальной сети "ВКонтакте" предложил пользователям выбрать самые смешные и нелепые названия населенных пунктов России. Согласно опросу 11 тысяч человек, победителем стала находящаяся в Пермском крае деревня Чуваки.

3 апреля стало известно, что деревни Большие Пупцы в Тверской области, которая ранее попала в список населенных пунктов с самыми смешными названиями в России, больше не существует.