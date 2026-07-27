Раскрыто число выдворенных из России иностранцев

За первое полугодие 2026 года из России выдворили почти 44 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Уточняется, что с января по июнь страну покинули 43,7 тысячи иностранцев, что на 65,5 процентов больше, чем за аналогичный период 2025-го года.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект об отказе в российском паспорте мигрантам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами. Иностранцев с судимостью также предлагается лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание, однако это не коснется иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище в России.