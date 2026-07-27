27 июля: какой праздник отмечают в России и мире

27 июля 2026 года в России поздравляют всех сотрудников многофункциональных центров, а также скорбят о детях, пострадавших в Донбассе. Кроме того, по всему миру отмечают День крем-брюле — уникального десерта с кремом и карамелью. «Лента.ру» рассказывает о главных праздниках, приметах этого дня и о родившихся 27 июля знаменитостях.

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Праздники в России

День работника МФЦ

Дата праздника без лишней бюрократии.

Многофункциональные центры «Мои документы» появились по всей России после административной реформы госуслуг. Ее главный результат — получить услуги от государства стало возможно в едином месте, в режиме «одного окна». Только в Москве работает больше 130 офисов, где оказывают от 280 услуг.

Какие еще праздники отмечают в России 27 июля

День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Праздники в мире

Международный день крем-брюле

Крем-брюле — это десерт из заварного крема под твердой карамелью. Точная родина этого лакомства неизвестна, но впервые его рецепт появился в книге французского повара Франсуа Массиало в 1691 году. При этом широкую популярность десерт получил в 1980-х — моду на него ввел нью-йоркский ресторан La Cirque.

Традиционно крем-брюле подают в рамекинах — небольших, но глубоких керамических тарелках. В разных вариантах рецептов его можно подавать в тарталетках, заливать в пироги, торты или кексы.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 июля

День памяти жертв Вьетнамской войны; День сони в Финляндии.

Какой церковный праздник 27 июля

День памяти преподобного Стефана Махрищского

Стефан Махрищский Киеве в XIV веке. Спасаясь от власти митрополита Киевского, нашел убежище в Москве и стал приближенным преподобного Сергия Радонежского. По благословению митрополита Московского Стефан основал обитель в местечке Махрище недалеко от Троице-Сергиевой лавры.

Преподобный дожил до глубокой старости и в последние годы принял великую схиму — то есть начал соблюдать особенно суровую аскезу. Его мощи обрели в 1550 году. Они прославились разными чудесами — исцеляли верующих и умножали хлеб во время голода.

Какие еще церковные праздники отмечают 27 июля

День памяти апостола от 70 Акилы; День памяти мученика Иуста Римского; День памяти преподобного Никодима Святогорца; День памяти преподобного Еллия монаха; Празднование в честь иконы Божией Матери Елисаветградская.

Приметы на 27 июля

Безоблачное небо ночью — к солнечной погоде до конца лета. Наступила жаркая погода — урожай будет хорошим. Сны в ночь на этот день намекают на денежные перемены. Нельзя выбрасывать еду, иначе обеднеешь. Если день был теплым и прошел без дождя, осень будет сухой.

Кто родился 27 июля

Юрий Клинских (1964-2000)

Российский музыкант Юрий Клинских также известен как Юрий Хой. Его называли главным панком России. Клинских основал группу «Сектор Газа» и оставался ее бессменным лидером. Группа прославилась в 1990-х и пользовалась всенародной популярностью. Ее песни отличались наличием мата, скабрезными сюжетами и черным юмором. Среди самых известных из них — «Туман», «Демобилизация» и «Домой».

Александр Тимарцев, или Ресторатор (38 лет)

День рождения 27 июля также отмечает хип-хоп-исполнитель Александр Тимарцев, известный как Ресторатор. Он прославился как один из создателей и главное «лицо» шоу Versus Battle. Оно выходило на YouTube в середине 2010-х и собирало миллионные просмотры за счет известных участников, которые противостояли друг другу в рэп-поединках. Сейчас Ресторатор ведет стримы и развивает свой YouTube-канал с обзорами еды, музыки и кино.

Кто еще родился 27 июля

Джулиан Макмэхон (1968 — 2025) — австралийский актер, известный по сериалу «Зачарованные»; Николай Костер-Вальдау (56 лет) — датский актер, известный по сериалу «Игра престолов»; Яков Цвиркунов (51 год) — российский рок-музыкант, участник группы «Северный Флот», экс-гитарист «Короля и Шута»; Тамерлан Тменов (49 лет) — российский дзюдоист и чемпион Европы; Джонатан Рис-Майерс (49 лет) — ирландский актер.