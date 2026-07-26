RT поговорил с росгвардейцем, спасшим тонувшую женщину в Перми

Сотрудник Росгвардии спас тонувшую женщину во время шторма на реке Каме в Перми. После случившегося он пытается найти её, чтобы узнать, как она себя чувствует.

Об этом Михаил рассказал RT.

«Мы тут же кинулись к ней на помощь с папой моей возлюбленной», — рассказал 26-летний Михаил.

По его словам, мужчина быстро принёс спасательные жилеты, после чего он поплыл за женщиной, которую уносило течением.

После спасения её отвели в дом, дали полотенце и убедились, что она дождалась сына.

Михаил отметил, что служит в Росгвардии и считает своим долгом помогать людям.