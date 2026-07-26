В России повышают статус разъяснений пленума Верховного суда

Совет Федерации одобрил закон, который придает разъяснениям Верховного суда РФ статус руководящих. Это значит, что судьи должны будут начинать и заканчивать свой день с чтения правовых позиций пленума и президиума Верховного суда России. Кто не будет этого делать, тот отстанет от жизни, а потом и мантию рискует потерять.

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Укрепление единства судебной практики - одно из ключевых вопросов для председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова.

"Правосудие должно быть основано на законе и практике Верховного суда Российской Федерации, - подчеркивал Игорь Краснов в свое время, выступая на всероссийском совещании судей. - В связи с этим сразу после вступления в должность мною задан вектор на обеспечение ее единообразия путем существенного повышения в этом роли высшей судебной инстанции".

По его словам, "одним из наиболее значимых инструментов решения данной задачи являются прозрачные, недвусмысленные, понятные и широкой юридической общественности, и обычным людям разъяснения пленума Верховного суда как интеллектуального и методологического локомотива всей судебной власти".

Надо пояснить, что пленум Верховного суда РФ дает развернутые разъяснения, как толковать те или иные нормы. Однако для того, чтобы разъяснения изменили практику, часто требуется время, так как система инерционна: нередко бывает, что судьи еще принимают решения по старинке, хотя Верховный суд страны четко и недвусмысленно разъяснил, как надо применять закон.

Как особо обратил внимание Игорь Краснов, правовые позиции должны быть направлены на защиту прав добросовестных участников гражданского оборота, недопущение расширительного и формального толкования вводимых законодателем запретов и ограничений, обеспечение справедливого баланса публичных и частных интересов, доступность правосудия.

"Стратегическим направлением развития правосудия является его человекоцентричность, служение обществу, - подчеркнул Игорь Краснов на всероссийском совещании судей. - При рассмотрении дел необходимо обеспечить безусловный приоритет гарантированных законом прав граждан, в том числе на труд, охрану здоровья и качественную медицину, социальные льготы и пенсии".

Теперь будут созданы механизмы, которые позволят быстрее внедрять в практику нижестоящих инстанций правовые позиции Верховного суда страны. Как объяснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, документ направлен на формирование дополнительных правовых средств обеспечения единообразия судебной практики и создание системы мониторинга, предусматривающей закрепление руководящего характера разъяснений пленума Верховного суда РФ.

Пленум Верховного суда сможет запрашивать отчеты нижестоящих инстанций

Председатель правления АЮР также добавил, что пленум Верховного суда РФ наделяется полномочием по заслушиванию докладов председателей нижестоящих судов по вопросам учета в судебной практике постановлений пленума, президиума Верховного суда Российской Федерации.

"Содержащиеся в постановлениях пленума Верховного суда РФ разъяснения по вопросам судебной практики способствуют достижению целей правосудия и направлены на поддержание единообразия в толковании и применении норм права - правовые позиции президиума Верховного суда обязательны к применению, поскольку обеспечивают единообразие судебной практики", - подчеркнул он.

Как отметил Владимир Груздев, единообразное применение судами положений законодательства может быть достигнуто не только с помощью совокупности процессуальных средств, включая проверку законности и обоснованности судебных решений вышестоящими судебными инстанциями по конкретным делам, но и благодаря организационным мерам по мониторингу учета судами правовых позиций, выраженных в постановлениях пленума и президиума Верховного суда РФ.

Проще говоря, раньше после принятия постановления пленума необходимо было ждать, пока конкретные дела, в которых судьи проигнорировали разъяснения, дойдут до Верховного суда и будут отменены. Лишь после нескольких отмен судьи понимали, что судить надо по-новому. Сейчас процесс пойдет быстрее.