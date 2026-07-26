Пыльная буря на фоне 40-градусной жары и штормового ветра накрыла Саратовскую область. Затронуты Саратов, Маркс и Энгельс, сообщает РИА Новости.

Местные жители публикуют в соцсетях видео с пыльными тучами на окраинах Саратова и Энгельса. Это «стена из пыли» на горизонте, которая движется по направлению к многоквартирным домам.

Местами на трассах снизилась видимость. Порывы ветра могут достигать 24 м/с.

«Пекло под 40 и песчаная буря в придачу — как будто пустыню к нам пригнали. Сидим дома, дышим через мокрую тряпку, если вышли — сразу пыль в зубах», — пишут местные жители.

Чиновники сообщили, что в Марксе и Кировском районе также усилился ветер, есть перебои с электричеством.