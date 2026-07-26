В деревне с названием Чуваки «воцарился матриархат»

Самая весёлая деревня России — Чуваки — бьется за выживание. Сельские активистки стремятся развивать поселение, проводят субботники, устраивают праздники, пишет Telegram-канал Mash.

Деревня Чуваки находится в Пермском районе Пермского края, примерно в 11 км к юго-западу от Перми, на берегах реки Усолка. Получила известность после того, как в 2018 году победила в конкурсе на самое смешное название.

По данным канала, деревня «осталась почти без чуваков. На сотню чувих там теперь приходится всего 80 мужчин». Вместе с тем, согласно переписи, население составляет 221 человек, из них мужчин — 97 (43,88%), женщин — 124 человека (56,12%)

Местные жители объединились в территориальное общественное самоуправление (ТОС). Сами организуют субботники, праздники (Масленицу, Новый год), подают заявки на гранты и социальные программы.

Главные активистки — женщины по имени Валентина, Ольга и Анастасия. В связи с важной ролью сельчанок в жизни деревни, в Чуваках в шутку заявляют о «воцарении матриархата».

Центром общественной жизни является магазин «Чуваковский поворот», который находится на въезде в деревню. Его хозяйка Валентина мечтает открыть многофункциональный клуб, где жители могли бы проводить время с детьми, отдыхать и общаться, не тратя время на поездки в Пермь.