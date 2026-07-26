В Ростовской области свыше 50 человек обратились за медпомощью из-за непогоды

Более 50 человек обратились за медицинской помощью в результате непогоды в Ростовской области в субботу, более 10 госпитализированы, среди них один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"На текущий момент в больницах остаются 11 человек, из них один ребенок, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий. Всего за медицинской помощью по области накануне обратился 51 человек. К сожалению, один человек погиб. Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что медицинские учреждения Ростовской области работают в штатном режиме, они обеспечены резервными источниками энергии. Всего электроснабжение ограничено в 102 населенных пунктах в 14 муниципалитетах, аварии устраняют свыше 600 человек, специалистам Ростовской области помогают коллеги из Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара, работы ведутся круглосуточно.

После стихии вслед за Ростовом-на-Дону, по данным губернатора, режим ЧС ввели в Волгодонском и Чертковском районах, режим "Повышенная готовность" - в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Азовском районах.

В регионе также наблюдаются перебои с водоснабжением, без воды остаются более 42 тыс. жителей Ростовской области.

25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия, ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий и повредил линии электропередачи.