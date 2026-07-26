В более 100 населенных пунктах Ростовской области из-за повреждений ЛЭП нет света

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Повреждения линий электропередач во время стихии в субботу в Ростовской области стали причиной отключения света в более чем 100 населенных пунктах региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Повреждение линий электропередач привело к ограничению электроснабжения в 102 населенных пунктах в 14 муниципальных образованиях: городах Батайск, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском, Белокалитвинском, Красносулинском районах", - написал он в Telegram-канале.