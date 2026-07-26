Путин подписал закон о детях трудовых мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России или оформить патент в течение 30 дней. Документ размещен на официальном портале правовой информации. http://pravo.gov.ru/

Новый закон говорит, что дети иностранцев, которым испонилось18 лет, должны в течение 30 дней покинуть Россию. Есть только два исключения: иные законные основания для пребывания в стране или если в 30-дневный срок подано заявление на собственный патент.

При этом необходимо заплатить фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц.

Сам родитель, чтобы продлить пребывание в РФ будет обязан платить фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц с учетом каждого ребенка. Если патент не продлен либо аннулирован, мигрант вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней.

Закон также обязывает иностранцев содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума того региона России, где они находятся.