СМИ: 34 рейса задержали и три отменили из-за поломки багажных лент во Внукове

В столичном аэропорту Внуково 34 рейса задержали и три отменили из-за поломки багажных лент. Пассажиров не выпускают из самолетов на протяжении нескольких часов, а некоторые потеряли билеты на стыковочные рейсы.

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Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила Baza со ссылкой на осведомленный источник.

— Одни из пострадавших от поломки рассказали, что должны были вылететь в Анталью в 10:30 авиакомпанией Utair, сели на борт по плану, но так и не отправились в Турцию — три часа пассажиров держат в салоне, потому что багажная служба вынуждена вручную сортировать и грузить вещи, — говорится в публикации.

Сотрудники аэропорта принимают часть багажа на лентах негабарита, передает Telegram-канал.

12 июля в АТОР сообщили, что в связи с грозовым фронтом над Москвой более 150 рейсов в городских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово оказались задержаны или отменены, а части прибывающих самолетов пришлось уйти на запасные аэродромы.