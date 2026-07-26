Глава «Эксмо» назвал самые популярные российские книги за рубежом

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев раскрыл список книг современных российских авторов, которые пользуются наибольшим спросом на международном рынке. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Капьев уточнил, что зарубежные партнеры чаще всего приобретают права на такие произведения, как «Карандаш и Самоделкин на Острове динозавров», «Бестиарий Ведьмака», «Мой безопасный мир», «Такси чужих историй», «Бабушка сказала сидеть тихо», «Со мной все так!», «К себе нежно», «Страшная, страшная сказка», «Чудища Эдема. Трилобиты, аномалокарисы, ракоскорпионы и другие монстры», а также «Граф Аверин».

По его словам, права на российскую литературу активно закупают издательства из Китая, Египта, Великобритании, Болгарии, Польши, Сербии, Германии, Турции, Саудовской Аравии и Узбекистана.

Ранее Евгений Капьев заявил НСН, что за год в России было продано больше 18 миллионов экземпляров классической литературы, а самый продаваемый писатель - Федор Достоевский.