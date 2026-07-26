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Пожарные из российского города потеряли свой талисман

Lenta.ru

В Уфе потеряли кота Рыжика, которого считала своим талисманом пожарная часть № 8. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Башкирии, пишет UFA1.RU.

Пожарные из российского города потеряли свой талисман
© Лента.Ru

Как рассказали спасатели, Рыжик не приходил домой уже неделю. Прежде кот мог гулять на улице целый день, однако так надолго еще не пропадал. Отмечается, что на животном нет ошейника.

Пресс-служба МЧС попросила сообщить в пожарную часть по адресу ул. Бабушкина, 1 о местонахождении Рыжика при его обнаружении. Предположительно, кот может быть в районе улиц Зорге, Бабушкина, Халтурина и Кировоградской.

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