Десятки тысяч жителей российского региона остались без света

Десятки тысяч жителей Владивостока остались без света после аварии на сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем канале в «Макс».

Всего электричества лишились 22 тысячи человек. В том числе речь о дома на улицах Давыдова, Русская, Арсенальная, Залесная, и Лесная. Проведение аварийно-восстановительных работ контролирует прокуратура, в ведомстве также пообещали оценить исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей.

Ранее часть города Бора Нижегородской области осталась без электричества после урагана. Сильный ветер оборвал провода, некоторые из которых отвалились, а другие остались висеть на деревьях.