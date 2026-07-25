Туман с видимостью до 700 метров ожидается в Подмосковье ночью 26 июля

Туман с видимостью 200–700 метров местами ожидается в Московской области в ночь на воскресенье, 26 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

© портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

По данным ведомства, плохая видимость прогнозируется с 01:00 до 08:00. Жителей Подмосковья призвали соблюдать осторожность.

Ранее ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус сообщил, что в конце июля в Москве сохранится умеренный температурный режим. В воскресенье, 26 июля столбики термометров не поднимутся выше плюс 20–22 градусов, ожидается облачная погода с осадками.

В понедельник, 27 июля, через центр Центрального федерального округа пройдет циклон. В последующие дни характер погоды будет неустойчивым. К середине недели температура вновь понизится до плюс 18–20 градусов, а в последний день месяца, 31 июля, воздух прогреется до плюс 24–26 градусов.