Жара до 40 градусов придет в два российских региона

В восточной части Калмыкии температура воздуха в выходные достигнет 42 °C. Об этом рассказали РИА Новости в Гидрометцентре России.

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«В период 13-18 часов 25 и 26 июля в восточной половине Калмыкии ожидается сильная жара. Температура воздуха будет до 42 °C тепла», — уточнили в организации.

Как отметили синоптики, сильная жара также ожидается в Башкортостане в воскресенье и в понедельник, 26 и 27 июля. Столбики термометров покажут до 38 °C.

24 июля синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в ближайшую неделю в столичном регионе не прогнозируется аномальная жара, которая накрыла в этом сезоне Европу. Погода будет соответствовать климатической норме, почти каждый день будут идти небольшие осадки.

До этого главный врач городской поликлиники № 220 ДЗМ Анна Косенкова рассказала, что тепловой стресс является одной из главных опасностей, которые подстерегают людей в летнее время. Это состояние, когда организм получает и производит больше тепла, чем способен отдать.