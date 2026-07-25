«Черная вдова» в России: каракурт расширяет границы зоны обитания

Каракурты, смертельно опасные пауки, активно распространяются по России. От их укусов пострадал 21 человек, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, на протяжении многих лет гнезда пауков этого вида специалисты находили в Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Калмыкии, Крыму.

В последние годы их стали замечать в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и даже Свердловской областях.

По словам экологов, единичные особи могут попасть даже в Подмосковье вместе с фруктами, овощами или стройматериалами из южных регионов. Вместе с тем, шансы на то, что они распространятся в столичном регионе — исчезающе малы, в связи с тем, что климат им не подходит.

Журналисты отметили, что в Волгоградской области к медикам обратились с жалобой на укусы 7 человек, в Астраханской области — 14 человек.

Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus) — один из самых известных и опасных представителей паукообразных на планете. Относится к роду «черных вдов» семейства пауков-тенетников.

Самка, представляющая реальную угрозу, имеет ярко выраженный половой диморфизм: её размер достигает 1–2 см в длину, тогда как самец редко вырастает более 5–7 мм.

Классическая окраска — глубокий черный с характерными красными или оранжевыми пятнами на верхней стороне. Летальность от укусов, до изобретения противокаракуртовой сыворотки, в России достигала 4–6% (в некоторых регионах до 15% среди детей и стариков). В настоящее время смертельные исходы фиксируются крайне редко.

Основное лечение — внутримышечное введение сыворотки. В России она производится институтом им. Мечникова. До приезда врачей рекомендуется обильное теплое питье (для снижения спазма сосудов). Категорически запрещено прижигать место укуса, резать рану или накладывать жгут, так как это усугубляет некроз тканей и усиливает боль.