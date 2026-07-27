В МВД напомнили, что россияне могут иметь два загранпаспорта

Гражданин России по закону может иметь два заграничных паспорта, при этом один из них должен обязательно быть биометрическим. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"Действительно, гражданин Российской Федерации может иметь два паспорта. Есть несколько особенностей, о которых я сейчас расскажу. Первое. Если у вас на руках находится заграничный паспорт так называемого пятилетнего образца, то второй паспорт вы можете получить только в период действия паспорта. И второй паспорт выдается обязательно только с биометрическими данными", - сказал он.

Васенин отметил, что эти условия действуют и наоборот. Если гражданин имеет биометрический паспорт, выдаваемый на 10 лет, он может получить второй, именно пятилетнего образца. По словам начальника пресс-службы, это, прежде всего, удобно для оформления нескольких виз, для частных поездок либо рабочих командировок.