В Бразилии запретили производство фуа-гра

Бразилия присоединилась к списку государств, поставивших этические нормы выше кулинарных традиций. Президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, который вводит полный запрет на производство и реализацию продуктов, полученных путем принудительного кормления животных.

Под действие документа в первую очередь попадает знаменитый деликатес — фуа-гра, жирная печень утки или гуся. Теперь его нельзя будет ни производить, ни продавать в свежем или консервированном виде.

Закон четко регламентирует, что под запрет попадает любой механический или ручной метод заливки корма в горло или желудок птицы сверх меры ее естественного насыщения. Традиционная технология гаважа приводит к тому, что печень пернатых увеличивается в десять раз.

Подобная практика уже давно под запретом в десятках стран, включая Великобританию, Индию, Аргентину и большинство государств Евросоюза, за исключением Франции и Венгрии, где это считается традиционным промыслом.