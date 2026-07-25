Росавиация остановила полеты в двух городах Поволжья и Вятки

Росавиация объявила о введении временных ограничений сразу в двух воздушных гаванях. Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

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Аэропорты "Победилово" в Кирове и столичный авиаузел Казани прекратили прием и отправку воздушных судов.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности гражданских полетов.

Пассажирам задержанных рейсов рекомендуется следить за объявлениями авиаперевозчиков.

Ранее аэропорт Нижнего Новгорода начал работать по согласованию.