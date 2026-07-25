Росавиация остановила полеты в двух городах Поволжья и Вятки
Росавиация объявила о введении временных ограничений сразу в двух воздушных гаванях. Об этом ведомство сообщило в соцсетях.
Аэропорты "Победилово" в Кирове и столичный авиаузел Казани прекратили прием и отправку воздушных судов.
В ведомстве подчеркнули, что данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности гражданских полетов.
Пассажирам задержанных рейсов рекомендуется следить за объявлениями авиаперевозчиков.
Ранее аэропорт Нижнего Новгорода начал работать по согласованию.