Адвокат онкобольной Лерчек прокомментировал ее возможный домашний арест

Защитник Чекалиной отреагировал на заявление прокуратуры. Сторона обвинения требует, чтобы блогершу поместили под домашний арест.

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Сегодня стало известно, что прокуратура намерена добиться домашнего ареста для Валерии Чекалиной. Сторона гособвинения отмечает, что блогерша нарушила правила меры пресечения — она уехала в Санкт-Петербург на два дня. Кроме того, утверждалось, что бизнесвумен вернули загранник, что теоретически дает ей возможность скрыться от правосудия.

Адвокат Лерчек Константин Третьяков прокомментировал эту новость. По его словам, в Северную столицу Чекалиной ездить разрешено. А ее паспорт сейчас на руках у адвоката.

«Загранпаспорт Валерии действительно находится у женщины на руках, только есть нюанс — эта женщина адвокат Юлия Лисановская, которую вчера к 18:00 пригласили в УВД по ТиНАО и вернули загранпаспорт Валерии, который был изъят у нее пару лет назад при обыске. И сегодня появилась публикация о нарушении меры и безопасности загранпаспорта. Юля еще не успела передать паспорт Валерии, так что немного поторопились с публикацией», — отметил Третьяков в разговоре с Super.

В Питер же Чекалина может ездить свободно, как утверждает защитник.