Адвокат онкобольной Лерчек прокомментировал ее возможный домашний арест
Защитник Чекалиной отреагировал на заявление прокуратуры. Сторона обвинения требует, чтобы блогершу поместили под домашний арест.
Сегодня стало известно, что прокуратура намерена добиться домашнего ареста для Валерии Чекалиной. Сторона гособвинения отмечает, что блогерша нарушила правила меры пресечения — она уехала в Санкт-Петербург на два дня. Кроме того, утверждалось, что бизнесвумен вернули загранник, что теоретически дает ей возможность скрыться от правосудия.
Адвокат Лерчек Константин Третьяков прокомментировал эту новость. По его словам, в Северную столицу Чекалиной ездить разрешено. А ее паспорт сейчас на руках у адвоката.
«Загранпаспорт Валерии действительно находится у женщины на руках, только есть нюанс — эта женщина адвокат Юлия Лисановская, которую вчера к 18:00 пригласили в УВД по ТиНАО и вернули загранпаспорт Валерии, который был изъят у нее пару лет назад при обыске. И сегодня появилась публикация о нарушении меры и безопасности загранпаспорта. Юля еще не успела передать паспорт Валерии, так что немного поторопились с публикацией», — отметил Третьяков в разговоре с Super.
В Питер же Чекалина может ездить свободно, как утверждает защитник.
«По постановлению суда о мере пресечения у нее нет запрета на передвижения по России. Да и не только по России», — подчеркнул Третьяков.