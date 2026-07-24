Черногория продлила безвизовый въезд для россиян и белорусов до 31 октября

Граждане России и Белоруссии смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября 2026 года.

Об этом говорится в поправках к положению о визовом режиме, опубликованных пресс-службой правительства республики, передаёт CDM.

Согласно документу, граждане двух стран могут въезжать в Черногорию, следовать через её территорию транзитом и находиться в стране до 30 дней при наличии действительного проездного документа.

Ранее местное издание Dan со ссылкой на источник сообщило, что власти Черногории могут с 1 октября ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что туроператоры не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда в Черногорию.