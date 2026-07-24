Минпросвещение: Отказ принимать школьников в 10-е классы антиконституционен

Каждый выпускник 9-го класса имеет конституционное право продолжить обучение на уровне среднего общего или профессионального образования. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

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Представители ведомства подчеркнули, что школы могут формировать профильные классы с углубленным изучением предметов и проводить вступительные испытания, но доступ к 10-му классу должен быть обеспечен всем желающим. Если в конкретной школе нет свободных мест, местные органы управления образованием обязаны найти для ученика место в другом доступном учебном заведении.

Родителям, столкнувшимся с отказом, рекомендовано обращаться на горячую линию министерства. Поводом для разъяснений стали многочисленные жалобы родителей в социальных сетях. Граждане сообщали, что школы отказывают в приеме из-за нехватки мест и педагогов. Некоторые восприняли это как попытку государства направить детей в профессиональные училища или ускорить их призыв в армию, передает «Подъем».

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ о дополнительных мерах поддержки работников образования. Документ закрепляет особый статус педагогов и вводит ряд новых льгот и гарантий