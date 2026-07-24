Бывшая невеста «балашихинского отравителя» не испытывает к нему ненависти

Бывшая невеста Артема Миссюры, прозванного «балашихинским отравителем», не испытывает к нему ненависти, несмотря на то, что он пытался ее убить.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила девушка в разговоре с журналистами.

— Я не хочу анализировать эти слова, есть факт отравления, для меня это не любовь. Тут дело не в прощении, я хочу эту историю отпустить и забыть, во мне нет ненависти. Равнодушие, скажем так, — передает слова бывшей девушки Миссюры журналист РЕН ТВ.

Она также отметила, что считает справедливым приговор, который вынесли ее экс-возлюбленному. По словам девушки, Миссюра во время последнего слова не извинился перед ней.

Московский областной суд приговорил «балашихинского отравителя» к пожизненному сроку. Отбывать наказание Миссюра будет в колонии особо режима. От отравления скончались бабушка и друг детства обвиняемого. Он также планировал убить девушку, ее брата и своих родственников. Как Миссюра травил своих близких — в материале «Вечерней Москвы».