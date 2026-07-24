Труп россиянина сгнил в морге в 30-градусную жару

В Ирбите Свердловской области труп 76-летнего пенсионера, почетного жителя поселка Зайково Владимира Мурзина сгнил в 30-градусную жару в морге из-за не работавших холодильников. Об этом рассказали родственники россиянина порталу Е1.ru.

Близкие поделились, что мужчины не стало 4 июля. Его труп доставили в городской морг Ирбита. Семья смогла получить тело только на четвертые сутки.

Как отметила внучка пенсионера, мужчину привезли к дому в закрытом гробу. По просьбе жены и детей, сотрудники ритуальных служб подняли крышку.

«Лучше бы они этого не делали, это было ужасное зрелище. Лицо было неузнаваемое. Он был весь черный, как уголь, с него прямо текло», — поделилась внучка.

Родственники предположили, что тело пенсионера в морге хранили неправильно. Семья обратилась с жалобой в местное управление Роспотребнадзора.

В больнице Ирбита заявили, что полностью признают ответственность за эту ситуацию. Администрация приняла меры, чтобы подобный инцидент не повторился с другими усопшими.

Ранее сообщалось, что в Среднеколымске в Якутии тела умерших хранили рядом с продуктами.