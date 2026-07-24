Россияне начали массово скупать «мед для потенции»
Этим летом российские мужчины стали активнее покупать мед, который производитель позиционирует как средство для улучшения потенции. Как сообщает «Shot Проверка», спрос на продукт увеличился более чем на 400% по сравнению с прошлым годом.
Цена варьируется от 200 до 2500 рублей. В составе заявлены мед, овечье молоко, прополис, женьшень, крапива, финики и перетертые личинки трутней. Товар поставляется преимущественно из арабских стран и Азии.
Эксперты сомневаются в заявленных свойствах, связывая возможный эффект с самовнушением. При этом лабораторные анализы выявили в некоторых образцах силденафил и тадалафил — действующие вещества рецептурных препаратов от эректильной дисфункции. Производители не указывают их на этикетке, поэтому покупатель не знает о реальном составе и дозировке.
Для мужчин старше 40 лет это может обернуться скачками давления, обмороками, нарушениями зрения и длительной эрекцией. За рубежом аналогичную продукцию уже изымали из продажи. Продукт предназначен для употребления внутрь, а не для наружного применения.
Ранее уролог-андролог в интервью Life.ru заявил, что причиной так называемого цистита путешественников является не длительное воздержание от мочеиспускания в дороге, а инфекция. По словам врача, отпуск совпадает с обострением либо заражением новым возбудителем.