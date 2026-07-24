Девочка, спасшая бабушку по время паводка, получила 20-ю премию имени Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что 20-ю премию имени Тиграна Кеосаяна вручили 13-летней девочке из Пермского края.

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Она спасла бабушку во время паводка.

— Когда вода за десять минут поднялась до окон, бабушка запаниковала: «Мы не выживем». Ксюша выбила ногой стекло, залезла на чердак и руками затащила туда бабулю, которая весит 80 килограммов. Когда прибыли спасатели, девочка просила спасти сначала бабушку и собаку Умку. Спасли всех, — приводит слова Маргариты Симоньян RT.

Еще одну премию получила женщина, которая спасла выпавшего из окна мальчика в Калининградской области. Жительница Галина занималась цветами на улице, неожиданно она услышала крики и заметила ребенка в окне. Женщине чудом удалось поймать мальчика одной рукой, так как другая была прооперирована.

До этого Симоньян присудила премию имени своего умершего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, школьнику из Дербента. Ребенок спас двух тонувших детей.