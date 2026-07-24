В Новосибирске проверят информацию о мышах в палатах детской больницы

Мыши завелись в палатах первой детской больницы Новосибирска. Правоохранители организовали проверку, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее в Telegram-канале Mash Siberia появилось сообщение, подкрепленное видео, о том, что пациенты жалуются на наличие мышей в больнице, на неприятный запах в коридорах и отсутствие бумаги в туалетах.

"Прокуратурой Кировского района Новосибирска организована проверка о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о защите прав несовершеннолетних, качества предоставления медицинских услуг в ГБУЗ НСО "ДГКБ 1" по факту наличия в палатах пациентов грызунов", - говорится в сообщении.

Прокуратура даст комплексную оценку деятельности медицинской организации и ответственных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.