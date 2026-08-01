Зачем в Тибете скармливают трупы людей птицам

В высокогорных районах Тибета почти нет деревьев, и земля промерзает на несколько метров вниз. Из этих условий родилась погребальная традиция, которой больше тысячи лет и которую по-прежнему практикуют сотни тысяч тибетских буддистов. Подробнее о ней — в материале «Рамблера».

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Во что верят тибетские буддисты?

В тибетском буддизме тело считается временным сосудом для сознания. После смерти сознание покидает его и вступает в промежуточное состояние — бардо — прежде чем переродиться в следующем воплощении. С этого момента тело превращается в пустую оболочку, сохранять которую нет ни смысла, ни нужды.

«Тибетская книга мертвых», или «Бардо Тхёдол», составленная в VIII веке и приписываемая Падмасамбхаве, подробно описывает этот переход. Сознание проходит через несколько стадий, встречает образы мирных и гневных божеств. В зависимости от кармической подготовки при жизни оно либо освобождается от цикла перерождений, либо перерождается в одном из шести миров. Ритуальное чтение текстов у тела умершего призвано помочь сознанию не потеряться в этом переходе.

Из этой философии следует, что тело как можно быстрее нужно передать природе. Небесные похороны — по-тибетски «джхатор» (птичье жертвоприношение) — служат именно этой цели. Предложить тело птицам считается актом даяния, последним щедрым жестом перед окончательным уходом сознания.

Кому положены небесные похороны?

В Тибете существует несколько форм погребения, и каждая соответствует определенному статусу умершего. Небесные похороны предназначены для большинства мирян. Исключение составляют умершие от заразных болезней, дети до 18 лет и беременные женщины. Их, как правило, хоронят в земле: традиция связывает это с особым состоянием их сознания в момент смерти.

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А для лам высокого ранга предназначена кремация. Считается, что тело реализованного практикующего содержит особую духовную силу, и его прах хранят в специальных реликвариях или развеивают в сакральных местах. Водное погребение применяется редко и считается менее почетным.

Где и когда проводится ритуал?

Место для небесных похорон называется durtrö (дурте) — это традиционная площадка на открытом скальном выступе, как правило вдали от жилых мест. Такие площадки известны в округе и к ним ведут проторенные тропы. На месте установлен большой плоский камень, который используется непосредственно для разделки тела.

Ритуал начинается на рассвете. Тело доставляют завернутым в белую ткань, нередко уложенным в позу зародыша. Согласно описанию Дональда Лопеса в сборнике «Religions of Tibet in Practice» (не издавалась на русском), между смертью и небесными похоронами обычно проходит три дня. На протяжении этого времени лама читает вслух тексты из «Бардо Тхёдол», помогая сознанию умершего правильно ориентироваться в промежуточном состоянии.

Кто проводит обряд?

Специалиста, который ведет небесные похороны, называют rogyapa (рогьяпа) — буквально «тот, кто работает с телами». Это традиционная профессия, передающаяся внутри определенных семей и сообществ. По данным Atlas Obscura, большинство рогьяпа проходят многолетнее обучение у старших мастеров и хорошо знают буддийскую философию смерти: знание доктрины входит в профессию наравне с практическими навыками.

Рогьяпа пользуются уважением, хотя их работа относится к категории ритуально нечистых занятий. Те, кто берут на себя необходимую, но тягостную работу, занимают особое положение: высокий ритуальный статус сочетается с социальной обособленностью, что является распространенной чертой традиционных культур.

Перед началом обряда рогьяпа сжигает можжевельник. Запах дыма служит сигналом: птицы в районах durtrö быстро на него слетаются. Речь идет о конкретном виде пернатых — гималайском грифе. Это крупнейшая из парящих птиц Азии, с размахом крыльев до 3,1 метра. По данным IUCN Red List, популяция этого вида в Тибете остается относительно стабильной.

Как именно происходит разделка?

Рогьяпа кладет тело лицом вниз и делает продольный надрез вдоль спины. Кожа и мышцы отделяются последовательно и сразу отбрасываются птицам. Затем отделяются внутренние органы. Грифы глотают куски мяса и небольшие фрагменты костей, но перемолоть крупные кости самостоятельно не способны. Поэтому их разбивают отдельно — каменным молотком или деревянным пестом.

Раздробленные кости смешивают с цампой (жареной ячменной мукой) и ячьим маслом. Иногда добавляют чай или молоко. Из смеси лепят шарики и скармливают птицам отдельно. В итоге от тела не остается ничего: ни костей, ни органов, ни кожи. Весь процесс занимает от одного до двух часов.

По данным Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, последовательность разделки варьируется в зависимости от региона и семейной школы рогьяпа. Базовая структура при этом остается неизменной: мягкие ткани передаются птицам первыми, костная масса — в финале.

О чем говорит поведение птиц?

Если грифы едят активно и съедают все без остатка, это считается хорошим знаком: сознание умершего перешло в следующее состояние без задержки. Если птицы не подлетают, ведут себя беспокойно или съедают тело лишь частично, это воспринимается как тревожный сигнал. В таком случае останки сжигают, а лама проводит дополнительные ритуальные чтения.

По свидетельствам, зафиксированным Дональдом Лопесом, подобные случаи редки. Грифы в районах дурте реагируют на запах дыма практически немедленно и, как правило, съедают тело полностью.

Как на практику повлиял XX век?

В период культурной революции в Китае (1966–1976) небесные похороны стали причислять к суевериям и антисанитарным практикам. Из-за этого их запретили. Площадки durtrö закрывались или разрушались, рогьяпа преследовались. Как указано в Human Rights Watch «Тибет: словарь репрессий», практика ушла в подполье и сохранилась преимущественно в труднодоступных районах.

После 1980 года запрет был снят. Традиция постепенно восстановилась, хотя власти периодически регламентируют ее проведение. В 2015 году местный законодательный орган Тибета принял отдельный закон, официально регулирующий небесные похороны, — в том числе ограничения на присутствие посторонних и туристов. Эти ограничения периодически ужесточаются в годы политической напряженности.

Сегодня небесные похороны остаются основным видом погребения в центральном и восточном Тибете и в тибетских общинах на севере Индии. По оценкам, приведенным в «Encyclopedia of Death and Dying», около 80% тибетских буддистов в сельских районах выбирают именно эту захоронения.

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