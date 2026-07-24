Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

Десятки тысяч жителей Владивостока в пятницу, 24 июля, остались без воды из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По информации ведомства, холодного водоснабжения лишились жители Первомайского района.

«Днем 24 июля 2026 года из-за остановки водопроводной насосной станции без холодного водоснабжения остались более 70 тысяч жителей Первомайского района города Владивостока», — сказано в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что проведение работ по ликвидации аварии поставлено на контроль надзорного ведомства, добавив, что по факту ЧП организована проверка.

Накануне более 13 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии.