Михаил Ефремов не пришёл на 60-летие Ивана Охлобыстина

Иван Охлобыстин отметил юбилей в кругу близких — танцевал, принимал поздравления, но среди гостей не оказалось того, кого многие ждали. Михаил Ефремов, с которым актера связывала многолетняя дружба, проигнорировал праздник.

60-летний юбилей Ивана Охлобыстина прошел накануне — шумно, душевно и под живую музыку. Дочь именинника Евдокия поделилась кадрами, как отец отрывается на танцполе. Однако внимательные подписчики заметили: среди гостей не было Михаила Ефремова, с которым Охлобыстина связывали десятилетия тесного общения.

Раньше Иван регулярно навещал Ефремова в колонии и даже выступал за его досрочное освобождение по состоянию здоровья. Но с момента выхода актёра на свободу их общение сошло на нет. Сам Охлобыстин объяснял это деликатно: Ефремов пережил тяжёлый период, ему нужно время на адаптацию, поэтому он не хочет навязываться и ждет первого шага от друга.

Тем временем Михаил не сидит без дела — он получил первую роль в большом кино после освобождения. Это комедийная драма «Отец. Еще отец» с бюджетом 130 миллионов рублей, где он сыграет вместе с Адамом Кумаевым и Аней Чиповской.

Вопрос о восстановлении дружбы пока остается открытым. Напомним, в 2020 году Ефремов попал в смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения — его приговорили к 7,5 годам колонии. Освободившись, актёр явно переосмысливает жизнь, но готов ли он вернуть старые связи — неизвестно. Пока что их с Охлобыстиным отношения напоминают паузу, которую никто не решается нарушить.