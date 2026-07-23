Над южным российским регионом образовались смерчи

Жители и гости Анапы в четверг, 23 июля, стали свидетелями образования смерчей над Черным морем, пишет РИА Новости.

По данным агентства, погода в курортном городе пасмурная. Над акваторией Черного моря время от времени появляются смерчи, но быстро исчезают.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что опасные метеорологические явления прогнозируются днем и до конца суток 23 июля, а также в течение 24, 25 и 26 июля.

В этот период над морем на участке побережья от Анапы до Магри сохраняется вероятность образования смерчей, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что смерч, пронесшийся над селом Турумбет в Башкирии, повредил дома, разрушил крыши, перевернул многотонный грузовик.

Сельчане рассказали, что наблюдали, как к земле спускается огромный, страшный, но очень красивый вихрь. Они добавили, что намереваются восстановить поврежденные здания.