Над южным российским регионом образовались смерчи
Жители и гости Анапы в четверг, 23 июля, стали свидетелями образования смерчей над Черным морем, пишет РИА Новости.
По данным агентства, погода в курортном городе пасмурная. Над акваторией Черного моря время от времени появляются смерчи, но быстро исчезают.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что опасные метеорологические явления прогнозируются днем и до конца суток 23 июля, а также в течение 24, 25 и 26 июля.
В этот период над морем на участке побережья от Анапы до Магри сохраняется вероятность образования смерчей, пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что смерч, пронесшийся над селом Турумбет в Башкирии, повредил дома, разрушил крыши, перевернул многотонный грузовик.
Сельчане рассказали, что наблюдали, как к земле спускается огромный, страшный, но очень красивый вихрь. Они добавили, что намереваются восстановить поврежденные здания.