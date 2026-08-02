Куда СССР спрятал секретное биологическое оружие

Биологическое оружие — единственный вид оружия массового уничтожения, который способен размножаться самостоятельно. О том, что случилось с биологическим оружием СССР после его распада, читайте в материале «‎Рамблера».

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Что такое «Биопрепарат»?

В 1973 году, через год после того как Советский союз подписал Конвенцию о запрете биологического оружия, в стране было создано гражданское объединение «Биопрепарат». Официально оно числилось как фармацевтическая компания. Однако в действительности это было лишь прикрытием для крупнейшей в мире тайной программы разработки биологического оружия.

Арсенал «Биопрепарата» включал возбудителей сибирской язвы, чумы, оспы, туляремии, бруцеллеза, а также вирусы Эбола и Марбург. Но главным его достижением стало создание патогенов, устойчивых к антибиотикам и вакцинам. Исследователи скрещивали штаммы, добавляли чужеродные гены, создавая то, против чего существующая медицина была бессильна.

Согласно показаниям советского ученого Канатжана Алибекова перед Конгрессом США, в «Биопрепарате» в разные годы работало от 30 000 до 60 000 человек. Около 40–50 объектов по всему Советскому Союзу — институты, заводы, полигоны — были встроены в эту систему. Финансирование шло через замаскированные статьи расходов государственного бюджета.

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Алибеков, занимавший пост заместителя директора «Биопрепарата», бежал в США в 1992 году. Его книга «Осторожно! Биологическое оружие!» и показания перед Конгрессом стали первым подробным публичным свидетельством о реальных масштабах программы.

Катастрофа, о которой молчали 13 лет

2 апреля 1979 года на военном объекте в Свердловске (сегодня — Екатеринбург) кто-то забыл поменять фильтр в вытяжной системе. Через несколько часов в атмосферу вышел аэрозоль со спорами сибирской.

Советские власти объяснили вспышку зараженным мясом с черного рынка. По данным National Security Archive, КГБ изъял медицинские записи из больниц, семьям погибших запретили говорить о причинах смерти, а диагнозы в документах были изменены задним числом. Версия о зараженном мясе оставалась официальной до 1992 года, пока президент Ельцин публично не признал, что причиной была военная лаборатория.

Число погибших составило не менее 64 человек. Хотя реальные цифры, возможно, выше — точная документация была уничтожена.

Где закопали споры?

В Аральском море, на острове Возрождения, с 1930-х годов располагался главный испытательный полигон советского биологического оружия. Здесь на животных испытывали боевые штаммы чумы, оспы, бруцеллеза и сибирской язвы, сбрасывая патогены с самолетов и изучая картину поражения.

В 1988 году, когда советское руководство забеспокоилось, что программу «Биопрепарата» могут обнаружить, на остров спешно доставили и закопали сотни тонн спор сибирской язвы — по некоторым данным, именно те запасы, которые хранились на объекте в Свердловске после аварии 1979 года. Захоронение было проведено наспех, без надлежащей нейтрализации.

После распада СССР выяснилось, что остров фактически ничейный: он находился на границе Казахстана и Узбекистана, которые были не в состоянии обеспечить охрану. Более того, из-за высыхания Аральского моря к 2001 году остров соединился с материком — это означало, что к захоронениям теоретически могли добраться животные, люди и, через них, болезнь. По данным Arms Control Association, американские специалисты провели дезактивацию полигона в 2001–2002 годах, обработав захоронения хлорной известью. Официально споры нейтрализованы, но независимой проверки успешности результата не было.

Куда делись ученые?

После 1991 года «Биопрепарат» формально прекратил военные разработки. Десятки тысяч специалистов — микробиологи, вирусологи, инженеры, специализировавшиеся на оружии — остались без работы или с зарплатой, которую задерживали месяцами.

По данным Bulletin of the Atomic Scientists, разведывательные службы США фиксировали попытки Ирана, Северной Кореи и ряда других государств нанять бывших советских специалистов. Часть из них уехала — в каком качестве, точно неизвестно.

Ответом США стала программа Нанна — Лугара (Cooperative Threat Reduction), запущенная в 1991 году. Ее целью стало направление бывших ученых ВПК на мирные проекты, финансируя гражданские исследования в бывших военных лабораториях. По данным GAO, к 2000 году на эти цели было потрачено около 100 миллионов долларов. В итоге часть объектов была переориентирована, но полного контроля над судьбой специалистов добиться не удалось.

Что осталось в России?

Два объекта, созданных в рамках «Биопрепарата», продолжают работу официально, но уже как гражданские научные центры. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске сегодня является одним из двух официальных мировых хранилищ живого вируса натуральной оспы (второй — в Центре по контролю заболеваний США в Атланте). Центр «Оболенск» под Москвой работает с бактериальными патогенами, включая возбудителей чумы и сибирской язвы.

Вопрос о том, полностью ли Россия свернула военную часть программы, остается открытым. По оценкам аналитиков, приведенным в материале Frontiers in Political Science, институциональные знания и часть инфраструктуры сохранились. Россия отрицает продолжение военных разработок, но независимого доступа к объектам у международных инспекторов нет.

Что неизвестно до сих пор?

Полный список объектов «Биопрепарата» и всех разработанных там штаммов так и не был раскрыт. Неизвестно, сколько боевых агентов хранится в необеспеченных условиях, сколько специалистов работает сегодня в странах с активными военными биологическими программами и насколько устойчивы к дезактивации закопанные на острове Возрождения споры на самом деле.

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