СК рассказал, как погоня за "легкими деньгами" отправляет подростков за решетку

Сегодня опасность больше не стучится громко в дверь, а приходит в виде безобидного сообщения в смартфоне. Обещание быстрых денег за легкую работу или просьба "просто включить коробочку" - все это современные крючки, на которые часто попадаются самые незащищенные граждане: дети и подростки. За простыми внешне предложениями заработка скрываются тяжкие преступления и разрушенные судьбы.

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Распутывание этих цифровых паутин сегодня находится на переднем крае работы Следственного комитета России. Битва за безопасность страны ведется не в одиночку, и следователи действуют в единой связке с коллегами из ФСБ и МВД. Статистика поражает, но за строчками официальных сводок в первую очередь скрываются настоящие человеческие трагедии.

Сломанные судьбы молодежи

Взять хотя бы шокирующую историю, развернувшуюся в Нижнем Новгороде в мае 2025 года. Двое парней - 16 и 17 лет, оба из благополучных семей - обычный школьник и студент колледжа, чье будущее казалось безоблачным. В один из вечеров в мессенджере им "скинули" задачу - подпалить вышку сотовой связи. За такую "работу" подросткам обещали ни много ни мало - 60 тысяч рублей, но в глазах ребят сумма казалась огромной, а в реальности стала ценой их свободы.

Схема выглядела примитивно: поджечь, снять на камеру для "заказчика" и получить перевод, но деньги так и не пришли. Вместо них в дверь к юным нижегородцам постучали люди в бронежилетах, и в их жизни появились наручники, изолятор, а потом и колония.

"Буквально за сутки вчерашние школьники превратились в обвиняемых по тяжелейшей статье 205 УК РФ - теракт группой лиц по предварительному сговору, повлекший значительный имущественный ущерб. Итог плачевен: реальные сроки, более шести лет, которые им предстоит провести в стенах воспитательной колонии, - рассказал руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Айрат Ахметшин.

И ведь это не единичный пример. В архивах следователей лежат куда более страшные истории. Вспомним 2023 год, когда несовершеннолетний, чье сознание отравила сетевая радикальная пропаганда, решил добровольно примкнуть к запрещенной международной террористической структуре. Виртуальные "наставники" провели для него полноценный курс. В итоге он узнал, как собрать самодельное взрывное устройство, и приобрел для него компоненты.

Но и этого ему показалось мало, и подросток развернул бурную онлайн-активность: транслировал символику экстремистов, вербовал единомышленников и создавал токсичный информационный фон, готовя почву для реального теракта в Нижегородской области. Однако его планы рухнули благодаря четкой работе сотрудников регионального УФСБ. При обыске в комнате подозреваемого следователи обнаружили не только детали для бомбы, но и запрещенную литературу. Фемида не стала с ним церемониться и вынесла строгий приговор - 8 лет в колонии строгого режима по статье за участие в террористической организации, прохождение обучения в целях терроризма и приготовление к теракту.

Наручники за SIM-боксы

Отдельный пласт преступности, который сегодня бьет по карманам и нервам граждан, - это телефонное мошенничество с использованием "черных ящиков" связи или SIM-боксов. Эти гаджеты позволяют аферистам звонить тысячам людей, маскируясь под номера обычных пользователей или банков.

Для наивных подростков подключение к такой сети выглядит как гениальный стартап. "Просто следи, чтобы оборудование работало, и получай свои деньги", - так говорят кураторы при вербовке молодежи. Но по факту вовлеченные лица становятся соучастниками масштабного обмана и хищений.

Свежий пример из января 2026 года. Когда вся страна отходила от празднования Нового года, мошенники не теряли время даром и завербовали двух несовершеннолетних. Молодые люди специально приехали из другого региона, чтобы поставить сим-бокс по указанию "сверху". Они исправно получали ежедневную мзду, искренне веря в свою неприкосновенность. Финал, как и в предыдущих случаях, был предсказуем: щелчок наручников на запястьях, изолятор и уголовное дело.

А в другом эпизоде школьник месяцами обслуживал подобную технику, будучи винтиком в хорошо отлаженной банде аферистов. Результат - неизбежное уголовное преследование.

Легких денег не бывает

Что объединяет всех этих героев? Иллюзия легкости и вера в то, что можно обмануть систему и быстро, не напрягаясь, заработать большие деньги. Но виртуальный мир заканчивается там, где начинается кабинет следователя.

"Следственный комитет России напоминает: преступления против безопасности государства относятся к категории особо тяжких, и наказание за них неизбежно. Более того, современные технологии позволяют эффективно выявлять и пресекать подобные противоправные действия на самых ранних стадиях", - подчеркивает Айрат Ахметшин.

Сегодня мишенью для вербовщиков стали именно дети. Через соцсети и мессенджеры неизвестные лица, зачастую связанные с иностранными структурами, методично сканируют цифровое пространство, выискивая доверчивых, любопытных или заинтересованных в деньгах тинейджеров. Они играют на их психологии, подменяя понятия чести и закона суррогатом "мнимого финансового успеха".

В этой связи обращение к родителям звучит особенно остро: важно быть внимательными к своим детям, интересоваться их кругом общения, в том числе в цифровом пространстве. Интернет давно стал частью реальной жизни, и угрозы в нем - такие же реальные.

И, пожалуй, главный вывод, который следует из этих историй, прост и важен: не существует "безобидных" преступлений, как не существует и "легких" денег без последствий. Один роковой клик, одно согласие на "простую доставку" или "поджог объекта инфраструктуры" способны перечеркнуть всю жизнь. Поэтому сегодня особенно важно вовремя сказать "нет", распознать опасность и не поддаться на провокации, а при малейших сомнениях - обратиться к взрослым или в правоохранительные органы. Иногда именно это решение становится самым правильным и самым важным в жизни.