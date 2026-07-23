Публициста Стомахина оштрафовали за нарушение правил иноагента

Суд в Москве оштрафовал публициста Бориса Стомахина (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) за нарушение правил иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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"Бутырский районный суд города Москвы 22 июля 2026 года признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации), Стомахина Бориса Владимировича и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

Это уже второй штраф Стомахину по административной статье о нарушении порядка деятельности иноагента. В декабре 2025 года Бутырский суд Москвы также оштрафовал его на 50 тыс. рублей.

В 2006 году Бутырский суд Москвы признал Стомахина виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды, приговорив к пяти годам лишения свободы. 22 апреля 2014 года его приговорили к 6,5 года заключения за оправдание терроризма, призывы к экстремизму, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, а также за приготовление к публичному оправданию терроризма с использованием СМИ. В 2015 году Московским окружным военным судом Стомахин был осужден на семь лет за призывы к терроризму и экстремизму.

В марте 2025 года Бутырский суд Москвы заочно приговорил его к 10 годам колонии строгого режима по делу о фейках о ВС РФ и возбуждении ненависти и вражды. Судимость в установленном порядке Стомахиным не снята и не погашена, а срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания, он находится в международном розыске.