Треть месячной нормы осадков выпала в Нижнем Новгороде 22 июля

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23 мм осадков, то есть около трети месячной нормы, выпало в Нижнем Новгороде 22 июля. Порывы ветра в верхней части города достигали 17 м/с, а в нижней — до 14 м/с. Об этом сообщили в мэрии.

Как рассказал мэр Юрий Шалабаев, как только ливень закончился, на улицы вышло 59 единиц водооткачивающей техники. Кроме того, привлекались ресурсы аварийно-спасательного отряда, ресурсоснабжающих организаций и ДУКов. В дептрансе заявили, что вода с основных магистралей ушла достаточно быстро, в том числе на Черном пруду и перекрестке улице Ковалихинской и Белинского.

Там, где вода задержалась, работала техника и дорожные бригады, которые расчищали дождеприемники от сносимого водой на решетки мусора и листвы, — объяснили в департаменте.

Всего с 15:00 22 июля до утра следующего дня рабочие откачали более 2 807 кубометров воды.

В Управлении ГОЧС по Нижнем Новгороду рассказали, что для уборки стволов и веток деревьев привлекались сотрудники аварийно-спасательного отряда, дорожных служб и ресурсоснабжающих организаций. В частности, оперативно убрали дерево у больницы на Верхне-Волжской набережной, а также упавшие насаждения на улицах Бринского и Родионова.

Ранее были опубликованы фото последствий урагана в Нижнем Новгороде.