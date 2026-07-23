Запрет русского языка в Латвии обречен на провал. Таким мнением с журналистами поделилась советник президента России Елена Ямпольская, отвечая на вопрос ТАСС.

"То, что в странах Прибалтики регулярно принимаются очередные антироссийские меры - это, скорее, показатель укоренившейся там фобии. Сначала боролись с российскими мультфильмами, теперь добрались и до игрушек, и русского языка . <…> Совершенно очевидно, что в Латвии, где, по собственному признанию местных властей, Пушкина, Чехова и Достоевского знают гораздо лучше и больше, чем национальных деятелей культуры, такая политика обречена на провал", - сказала она.

Ямпольская обратила внимание на то, что подобную точку зрения подтверждает и официальная статистика по состоянию на 2024 год.

"Русские составляли 23% населения, а русский язык считали родным 40% жителей Латвии - и это не только этнические русские, но и латыши. Как сказал наш президент: "Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику". От себя осмелюсь добавить: не только счастье, но и успех не придет, потому что надо понимать ценность того, от чего ты отказываешься", - заключила она.

Ранее министр культуры республики Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычный контент в средствах массовой информации страны "должен исчезнуть".

Кроме того, он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Согласно распоряжению, эти инстанции и учреждения обязаны соблюдать требования по государственному языку, не допуская использования русского языка в ситуациях, связанных с выполнением их функций. Это, например, касается международных мероприятий любого рода, рекламы и сайтов. Выполнить требование министра учреждения должны до 30 июля.