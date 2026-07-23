Учитель счел бесполезными уроки этикета в школах

Школьникам дают знания об этикете, культуре речи и правилах общениях в рамках уже существующих занятий, заявил НСН Всеволод Луховицкий. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН назвал инициативу по внедрению занятий по этикету и культуре общения неэффективной, ресурсозатратной и неспособной решить системные проблемы образования.

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Курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения предложили добавить в школьную программу. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

По его мнению, вслед за внедрением оценок за поведение нужно вводить и занятия, которые помогут школьникам более культурно взаимодействовать с окружающими. Луховицкий считает, что на реализацию этой идеи на текущий момент недостаточно ресурсов, а в отдельном предмете нет смысла.

«Я считаю, что школа не безразмерна. Детям иногда надо не только учиться, но и отдыхать. И представления господ в Общественной палате о том, чему учат детей и как воспитывают, весьма условны, так как эти традиции, умения, все это на разных предметах и внеурочных занятиях так или иначе дается. Не говоря уже о том, что никакой программы, никаких учебников, никаких подготовленных учителей и никаких денег для того, чтобы это все оплачивать, разумеется, сейчас нет», — сказал собеседник НСН.

Также, по его мнению, данный предмет не решит проблем во взаимоотношениях учителей и учеников и не снизит уровень конфликтов между ними, так как системная проблема кроется в иных вещах.

«Конфликты между учителями и детьми уменьшатся тогда, когда изменится система управления образования и система финансирования образования», — поделился мнением педагог.

Ранее Всеволод Луховицкий объяснял НСН, почему выставление оценок за поведение в школах будет носить формальный характер, что подорвет объективность этой системы.