Адвокат Чанышев: хозяин напавшей на внука Донцовой собаки должен возместить вред

Хозяин собаки, которая напала на внука писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье, обязан полностью возместить вред, нанесенный ребенку. Об этом ТАСС рассказал адвокат, председатель коллегии адвокатов "Адвокат Премиум" Тимур Чанышев.

"Независимо от того, возбуждено ли административное или уголовное дело, владелец собаки обязан возместить причиненный вред: расходы на лечение и реабилитацию ребенка, а также выплатить компенсацию морального вреда", - сказал он.

По его словам, уголовная ответственность в случае нападения собак на людей наступает, если владелец животного грубо нарушил требования безопасности, понимал опасность поведения животного и своим бездействием допустил причинение тяжкого вреда здоровью человека.

"Если же будет доказано, что собака была сознательно использована для нападения, правовая оценка может быть еще более строгой. Окончательная квалификация всегда зависит от результатов проверки и собранных доказательств", - отметил эксперт.

Как подчеркнул адвокат, российское законодательство исходит из того, что именно владелец обязан обеспечить безопасность окружающих при содержании и выгуле своего животного.

"Ссылки на то, что собака раньше не проявляла агрессии или хозяин не ожидал такого поведения, сами по себе не освобождают его от ответственности. Именно владелец обязан контролировать животное и принимать все меры, чтобы оно не причинило вред другим людям", - сказал Чанышев.

По словам эксперта, владельцы собак обязаны соблюдать требования Федерального закона "Об ответственном обращении с животными", а также региональные правила содержания домашних животных. Собака должна находиться под постоянным контролем владельца и не создавать угрозу окружающим. Для потенциально опасных пород федеральным законодательством предусмотрен обязательный выгул на поводке и в наморднике (за исключением нахождения на собственной огороженной территории). Кроме того, региональные власти вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу животных.

Ранее сообщалось о нападении собаки породы акита-ину на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье. Медики диагностировали у мальчика укушенные раны, ему оказана необходимая медицинская помощь. Установлено, что хозяин гулял с животным без намордника. Возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).