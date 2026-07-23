«Чемпионат» собрал культовых спортсменов в студии на VK Fest 2026

Портал выступил амбассадором спортивного направления на фестивале, который прошел 18 и 19 июля в Москве на ВДНХ.

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«Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) организовал на VK Fest собственное тематическое пространство, объединившее спорт, развлечения и живое общение. В лаунж-зоне гости могли отдохнуть и поиграть в кикер, сабсоккер, а также попробовать свои силы в EA FC 26.

Гостей фестиваля привлекала фотозона, стилизованная под футбольную раздевалку: на ее фоне висели джерси участников финала чемпионата мира, а главное – официальный мяч мундиаля – тот самый, которым Испания и Аргентина разыграли судьбу чемпионства. Каждый мог примерить на себя атмосферу большой игры и сделать памятный снимок. Именно здесь родился вирусный тренд: гости фестиваля и спортсмены выбирали победителя ЧМ–2026 буквальным прыжком в сторону джерси той сборной, которая, по их мнению, завоюет титул.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»:

«Для нас большая честь в очередной раз выступать амбассадором спортивного направления VK Fest и собрать в открытой студии столько ярких атлетов. Мы видели, с каким азартом гости фестиваля – от детей до взрослых – участвовали в активностях, ждали автографы и спорили о победителе чемпионата мира. Именно такие моменты и формируют живую спортивную культуру, которую “Чемпионат” развивает каждый день».

Главной точкой притяжения стала открытая студия, где в течение двух дней проходили интервью с известными российскими спортсменами. Гости рассказывали о своем карьерном пути, делились инсайдами из мира большого спорта, вспоминали самые яркие победы и поражения, а также говорили о том, как справляться с завышенными ожиданиями и сохранять мотивацию. Не обошли стороной и главную футбольную тему этого лета – участники интервью активно обсуждали предстоящий финал чемпионата мира и высказывали свои прогнозы на победителя. Каждый посетитель тематической зоны «Чемпионата» мог получить автограф и сделать совместное фото со своим кумиром.