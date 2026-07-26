Шесть соток каждой советской семье: какими были дачники в СССР

Семья племянника В.И. Ленина Виктора Дмитриевича Ульянова на даче в Подмосковье. На фото: Виктор Дмитриевич играет с внучкой в шахматы. Слева стоит сын Владимир, сидят дочь Мария и ее муж Игорь, 1970 год