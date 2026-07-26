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Шесть соток каждой советской семье: какими были дачники в СССР

Газета.Ru
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Садоводческое товарищество в Подмосковье, 1978 год
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Садоводческое товарищество в Подмосковье, 1978 год 
© Андрей Соломонов/РИА Новости
Семья Фомичевых на крыльце своей дачи, 1953 год
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Семья Фомичевых на крыльце своей дачи, 1953 год 
© Давид Шоломович/РИА Новости
Композитор, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии Арам Хачатурян у себя на даче, 1955 год
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Композитор, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии Арам Хачатурян у себя на даче, 1955 год 
© Яков Берлинер/РИА Новости
Советский шахматист Михаил Ботвинник и его супруга Гаяне у себя на даче, 1963 год
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Советский шахматист Михаил Ботвинник и его супруга Гаяне у себя на даче, 1963 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости

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Жители Братска у себя на даче, 1987 год
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Жители Братска у себя на даче, 1987 год 
© Петр Петрович Малиновский/РИА Новости
Советский актер театра и кино Андрей Миронов на своей подмосковной даче, 1970
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Советский актер театра и кино Андрей Миронов на своей подмосковной даче, 1970 
© В.Пищальников/РИА Новости
Народная артистка СССР Любовь Орлова у себя на даче зимой, 1955 год
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Народная артистка СССР Любовь Орлова у себя на даче зимой, 1955 год 
© Василий Малышев/РИА Новости
Корней Чуковский в своем фруктовом саду на подмосковной даче, 1957 год
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Корней Чуковский в своем фруктовом саду на подмосковной даче, 1957 год 
© Максимов/РИА Новости
Профессор Московского научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца Роза Гундорова (в центре) у себя на даче, 1981 год
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Профессор Московского научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца Роза Гундорова (в центре) у себя на даче, 1981 год 
© Александр Макаров/РИА Новости

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Народный артист РСФСР кинорежиссер Эльдар Рязанов за рабочим столом у себя на даче, 1978 год
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Народный артист РСФСР кинорежиссер Эльдар Рязанов за рабочим столом у себя на даче, 1978 год 
© Виталий Савельев/РИА Новости
Заслуженный художник РСФСР Владимир Пыжов с сыном на участке своего дома, 1980 год
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Заслуженный художник РСФСР Владимир Пыжов с сыном на участке своего дома, 1980 год 
© Виталий Арутюнов/РИА Новости
Народный артист СССР Сергей Образцов за рабочим столом у себя на даче, 1963 год
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Народный артист СССР Сергей Образцов за рабочим столом у себя на даче, 1963 год 
© Минкевич/РИА Новости
Руководитель московского театра кукол Сергей Образцов со своими четвероногими питомцами на подмосковной даче, 1975 год
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Руководитель московского театра кукол Сергей Образцов со своими четвероногими питомцами на подмосковной даче, 1975 год 
© Соловьев/РИА Новости
Рабочий производственного объединения «Уралмаш» на своей даче, 1983 год
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Рабочий производственного объединения «Уралмаш» на своей даче, 1983 год 
© И. Зотин/РИА Новости

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Рабочий Минского завода холодильников Николай Климович на своей даче с семьей, 1979 год
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Рабочий Минского завода холодильников Николай Климович на своей даче с семьей, 1979 год 
© В. Лагранж/РИА Новости
Семья рабочего Ленинградского завода «Красный химик» Болеслава Теличана на дачном участке, 1981 год
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Семья рабочего Ленинградского завода «Красный химик» Болеслава Теличана на дачном участке, 1981 год 
© Валерий Лозовский/РИА Новости
Корней Чуковский беседует с детьми, пришедшими обменять книги в библиотеке на даче писателя, 1957 год
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Корней Чуковский беседует с детьми, пришедшими обменять книги в библиотеке на даче писателя, 1957 год 
© Максимов/РИА Новости
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, бортинженер корабля «Союз-7» Владислав Николаевич Волков с женой Людмилой и тестем Александром Бирюковым на даче, 1969 год
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Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, бортинженер корабля «Союз-7» Владислав Николаевич Волков с женой Людмилой и тестем Александром Бирюковым на даче, 1969 год 
© Александр Моклецов/РИА Новости
Чаепитие в дачном поселке рабочих и служащих Московского металлургического завода «Серп и молот», 1955 год
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Чаепитие в дачном поселке рабочих и служащих Московского металлургического завода «Серп и молот», 1955 год 
© Михаил Озерский/РИА Новости

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Солистка балета Большого театра Майя Плисецкая у себя на даче в Подмосковье, 1962 год
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Солистка балета Большого театра Майя Плисецкая у себя на даче в Подмосковье, 1962 год 
© Василий Малышев/РИА Новости
В дачном поселке рабочих и служащих Московского металлургического завода «Серп и молот», 1955 год
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В дачном поселке рабочих и служащих Московского металлургического завода «Серп и молот», 1955 год 
© Михаил Озерский/РИА Новости
Полковник авиации Юрий Корочкин со своей семьей на даче в Краснодарском крае, 1974 год
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Полковник авиации Юрий Корочкин со своей семьей на даче в Краснодарском крае, 1974 год 
© Михаил Кухтарев/РИА Новости
Житель Москвы на своей даче в воскресный день, 1960 год
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Житель Москвы на своей даче в воскресный день, 1960 год 
© Борис Кауфман/РИА Новости
Москвичи на даче, 1983 год
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Москвичи на даче, 1983 год 
© Марина Юрченко/РИА Новости

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Семья племянника В.И. Ленина Виктора Дмитриевича Ульянова на даче в Подмосковье. На фото: Виктор Дмитриевич играет с внучкой в шахматы. Слева стоит сын Владимир, сидят дочь Мария и ее муж Игорь, 1970 год
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Семья племянника В.И. Ленина Виктора Дмитриевича Ульянова на даче в Подмосковье. На фото: Виктор Дмитриевич играет с внучкой в шахматы. Слева стоит сын Владимир, сидят дочь Мария и ее муж Игорь, 1970 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Рабочий ленинградского завода химических реактивов «Красный химик» Болеслав Теличан (справа) с семьей на рыбалке на даче, 1981 год
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Рабочий ленинградского завода химических реактивов «Красный химик» Болеслав Теличан (справа) с семьей на рыбалке на даче, 1981 год 
© Валерий Лозовский/РИА Новости
Загородный дом в одном из дачных поселков в Подмосковье, 1969 год
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Загородный дом в одном из дачных поселков в Подмосковье, 1969 год 
© Владимир Родионов/РИА Новости
Семейный отдых на даче в поселке Мартышкино Ленинградской области, 1986 год
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Семейный отдых на даче в поселке Мартышкино Ленинградской области, 1986 год 
© Всеволод Тарасевич/РИА Новости
Садоводческое товарищество «Цветники», 1986 год
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Садоводческое товарищество «Цветники», 1986 год 
© Андреещев Сергей/Фотохроника ТАСС

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Московский рабочий Эдуард Борц на своем садовом участке в ближнем Подмосковье, 1983 год
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Московский рабочий Эдуард Борц на своем садовом участке в ближнем Подмосковье, 1983 год 
© Валерий Шустов/РИА Новости
Дом на дачном участке, 1986 год
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Дом на дачном участке, 1986 год 
© Брюханенко Эдгар/Фотохроника ТАСС
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время беседы по телефону на государственной даче «Глициния» в поселке Нижняя Ореанда в Крыму, 1982 год
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время беседы по телефону на государственной даче «Глициния» в поселке Нижняя Ореанда в Крыму, 1982 год 
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
Садоводческое товарищество «Швейник» в Московской области, 1987 год
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Садоводческое товарищество «Швейник» в Московской области, 1987 год 
© Роберт Нетелев/ТАСС
Выращивание помидоров в теплице, 1991 год
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Выращивание помидоров в теплице, 1991 год 
© Валерий Христофоров/Фотохроника ТАСС

23 июля в России празднуют День дачника. Как и когда зародился этот праздник — неизвестно. Как и то, почему для него выбрали именно эту дату.

По одной из версий, праздник приходится на 23 июля из-за близости к календарной середине лета.

День дачника остается неофициальным праздником. Однако это не мешает россиянам отмечать его. Четкого сценария, как это делать, нет, поэтому каждая семья сама выбирает, чем заниматься в этот день. Кто-то отдыхает от дачной работы, кто-то собирает близкий за одним столом, а кто-то обменивается урожаем с соседями.

При этом еще в советское время дачи стали для граждан местом летней миграции. Одной из примет того времени стали стандартные 6 соток или 0,06 га ― земельный надел размером 20 на 30 или 15 на 40 метров, который, как правило, могли получить граждане. Специалисты, по заказу партии, высчитали, что именно на таком участке можно посадить достаточное для средней семьи количество сельхозпродукции.