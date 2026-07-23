ЧС в Крыму сегодня: новая атака с погибшим, отключения света и QR-коды на бензин

В ночь на 23 июля в результате удара по Крыму погиб один мирный житель, еще четыре человека, включая двух несовершеннолетних, пострадали. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о случившемся, выразил соболезнования и пообещал помощь семьям. Что еще известно к этому часу о ситуации в Крыму, рассказывает aif.ru.

В Севастополе за ночь и утро силами ПВО и мобильных групп было отражено пять атак, уничтожено восемь дронов. Жертв и разрушений в городе нет. В Балаклавском районе сбиты четыре аппарата, еще два — ранее в Балаклавском и Ленинском районах.

На 23 июля в пяти городах полуострова — Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Севастополе — запланированы отключения электричества. В основном они пройдут с 08:00 до 17:00, но возможны корректировки. В Севастополе ряд домов обесточат с 09:00 до 13:00, а в поселке Сахарная Головка и селе Хмельницкое — с 09:00 до 16:00.

Топливо в Севастополе отпускается по QR-кодам — до 20 литров на авто. Разрешена заправка канистр для генераторов при предъявлении документов. Без кода можно купить АИ-100 (до 40 литров) и дизтопливо (до 20 литров). На заправках «АТАН» свободная продажа отсутствует. Пропан-бутан — только в исправные баллоны.

Аксенов также сообщил, что федеральные власти завершают подготовку субсидии для закупки топлива для Крыма. Ожидается, что решение будет принято к понедельнику.