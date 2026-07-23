Москвичка чуть не лишилась пальца из-за обручального кольца

В Москве микрохирурги Городской клинической больницы имени Ерамишанцева спасли кисть женщины, которая во время работы на даче едва не лишилась безымянного пальца из-за обручального кольца. Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения, кольцо зацепилось за выступ забора, и при резком движении рукой палец практически полностью оторвался.

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Пациентка поступила в Центр микрохирургии кисти с тяжёлой травмой. Врачи отметили, что при таких повреждениях ключевая задача — как можно быстрее восстановить кровоток и сохранить палец. В ходе операции были поэтапно восстановлены кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани.

Микрохирург Александр Сухинин подчеркнул, что операция прошла успешно, и сейчас пациентка проходит реабилитацию, которая поможет вернуть подвижность пальца.

В свою очередь, руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян предупредил, что при выполнении любых травмоопасных работ украшения лучше снимать. «При резком рывке кольцо не соскальзывает с пальца, а буквально стягивает мягкие ткани, повреждая кожу, сосуды, нервы и сухожилия. Именно поэтому такая травма считается особенно сложной, — объяснил врач.

Также сообщалось, что жительница Москвы получила серьезный ожог спины из-за возгорания пауэрбанка во время ночной зарядки.