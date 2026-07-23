В Москве врачи спасли 17-летнего горнолыжника от ампутации руки

Медики Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России предотвратили ампутацию руки 17-летнему подростку, который получил тяжелую травму во время тренировки по горным лыжам. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

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Юноша с Сахалина профессионально занимается горными лыжами с трех лет. Во время очередного спуска он упал на трассе, и острый кант лыжи глубоко рассек левое плечо, повредив мышцы, нервы и магистральные сосуды. Из-за этого началось массивное артериальное кровотечение.

Экстренную операцию подростку провели врачи по месту жительства, однако для восстановления сосудов и нервов требовалась высокоспециализированная помощь. После телемедицинской консультации пациента срочно госпитализировали в РДКБ.

В больнице установили, что расстояние между живыми концами разорванной артерии составляло около 15 сантиметров. Кроме того, были полностью перебиты срединный, локтевой и лучевой нервы, отвечающие за движение всей конечности ниже плеча.

Мультидисциплинарная команда сердечно-сосудистых, эндоваскулярных и реконструктивно-пластических хирургов провела многоэтапное вмешательство. В ходе операции врачи выделили все поврежденные структуры и пересадили фрагменты подкожных нервов с обеих ног пациента, чтобы восстановить разорванные нервы плеча.

Дефект артерии устранили комбинированным методом: использовали большую подкожную вену с правой голени и синтетический протез в качестве центральной части сосудистой вставки.

"Это позволило полностью нормализовать кровообращение в руке", – рассказал заведующий отделением детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ Игорь Серков.

Через три месяца контрольное обследование показало, что кровообращение в руке восстановилось в полном объеме.

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