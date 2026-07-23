Выезд из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки беспилотников

Движение транспорта по федеральной трассе М-8 из Ярославля в Москву временно не работает, ограничение введено для обеспечения безопасности из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы», – указал Евраев в Max.

Он пояснил, что движение перекрыто от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

В середине июля один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Ярославскую область. В начале месяца власти региона уже перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Аналогичные меры безопасности вводились на данном участке трассы в конце июня.